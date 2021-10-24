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نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار

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نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار

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قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن فتح منافذ حكومية بجميع أرجاء الجمهورية سيساهم في الحد من تعدد الحلقات الوسيطة ويقضي على سماسرة الغذاء ويخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار، مؤكدًا على أن الحفاظ على هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الإنتاج وتنمية القطاع الزراعي.

وأضاف «أبوصدام»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الدستور المصري منح الفلاحين الحق في إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح مع ضرورة وضع خطة زراعية لكل محصول على حده تراعي كيفية توفير الكميات المطلوبة منه محليا أو للتصدير كي يتوفر طوال أيام العام بأسعار معقولة حسب الاحتياج؛ مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية والتغيرات الطبيعية والسياسية المحتملة والمتوقعة.

وعن ارتفاع البطاطس الجنوني، أوضح نقيب الفلاحين أن السيطرة على أسعار البطاطس تعتمد على توريد المحصول لصالح الدولة وفقا لتطبيقات قانون الزراعة التعاقدية مع منح المزارعين مستلزمات الإنتاج التقاوي والمبيدات والأسمدة أسوة بما يحدث لمحصول البنجر؛ على أن تحتفظ بالمحصول داخل ثلاجات حكومية يمكن إنشائها على غرار صوامع حفظ الغلال للطرح منه كلما اقتضت الحاجة.

المصرى اليوم

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