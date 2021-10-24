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«كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية

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«كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية «كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية

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وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد تألقه في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل هاتريك.

وغرد حساب الكاف الرسمي على تويتر: «مرحبًا محمد صلاح.. للأسف ليس لدينا صور جديدة لك لإضافتها في تغريدة! ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية من أجل صور جديدة».

وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في يناير المقبل ويلعب منتخب مباراته الافتتاحية يوم 11 يناير المقبل..

ويُعد محمد صلاح الآن الهداف الإفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف، متجاوزًا ديدييه دروجبا صاحب الـ104 أهداف.

وقدم الفرعون المصري أداءً مبهرا حيث سجل هاتريك، الهدف الثالث والرابع والخامس، بينما صنع الهدف الأول في المباراة التي استضافها ملعب الأولد ترافورد في إطار منافسات الجولة التاسعة من البطولة، حيث فاز ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

المصرى اليوم

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