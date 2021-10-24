الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة

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تراجعت الليرة التركية بأكثر من واحد بالمئة وسجلت مستوى منخفضا قياسيا جديدا بلغ 9.74 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس السبت إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وبحلول الساعة 1807 بتوقيت جرينتش، عادت الليرة إلى 9.72 من إغلاق الجمعة الذي سجلت فيه 9.5950.

وكانت الليرة قد وصلت لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي بالفعل بعد أن أعلن البنك المركزي خفضا في سعر الفائدة بمئتي نقطة أساس على الرغم من تزايد التضخم بما شكل خطوة صادمة وصفها خبراء اقتصاديون ونواب من المعارضة بأنها متهورة.