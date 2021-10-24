إسرائيل تمضي قدما في خططها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت إسرائيل اليوم الأحد مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة كما من المتوقع أن تناقش السلطات أيضا مقترحات لبناء ثلاثة آلاف منزل آخر وهي خطوات أثارت بالفعل قلق الولايات المتحدة.

ونشرت سلطة أراضي إسرائيل المناقصات لبناء المنازل الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية على أراض يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.

كما من المتوقع أن تناقش لجنة تخطيط حكومية في الأيام المقبلة مقترحات تتعلق ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن مثل تلك الخطوات قد تزيد من التوتر وتضر بجهود التوصل لاتفاق سلام.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في الضفة الغربية من نتائج الاستيطان «الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والأمريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وانهارت محادثات سلام دعمتها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين في 2014. وتعتبر أغلب دول العالم مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير القانونية.