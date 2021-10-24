تنظيم "سرايا قاسيون" يتبنى تفجير دمشق

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جي بي سي نيوز :- تبنى تنظيم يطلق على نفسه اسم "سرايا قاسيون" تفجير حافلة لجيش النظام السوري في قلب دمشق، الأربعاء.

وقال التنظيم في بيان إنه تمكن من استهداف الحافلة التابعة للإسكان العسكري في وزارة الدفاع بواسطة عبوات ناسفة مزروعة أسفل الباص وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا وإصابة آخرين.

وتعهدت "سرايا قاسيون" بمواصلة عملياتها "النوعية داخل مناطق سيطرة الحكومة ردا على ما وصفته بـ"المجازر اليومية التي يرتكبها النظام ومليشياته".

ونشر التنظيم صورة للباص قبل وبعد استهدافه، لكنه لم ينشر مشاهد للحظة التفجير، كما هي العادة لدى الفصائل التي تتبنى أعمالا مشابهة.

والأربعاء، أفادت وكالة "سانا" بمقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في تفجير بواسطة عبوتين ناسفتين، وذلك أثناء مرور حافلة تابعة للجيش السوري على مفترق جسر الرئيس، مشيرة إلى أنه جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة من قبل أفراد عناصر الهندسة العسكرية.

وينشط تنظيم "سرايا قاسيون" في مدينة دمشق وريفها وسبق أن تبنى عددا من الهجمات النوعية ضد النظام والفصائل المتحالفة معه، طالت قيادات رفيعة بالجيش والاستخبارات، ما أثار العديد من التساؤلات حول قدرته على الوصول إلى المعلومات وتنفيذ ضرباته بدقة.

وتصفه وسائل إعلام التنظيم بـ"الغامض"، إذ لا يعرف من يقوده ومدى ارتباطه بالمعارضة، وسط شائعات تتحدث عن كونه أداة لتصفية حسابات داخلية.

عربي21