أخبار عاجلة

رسميا.. رئيس الجزائر يأمر بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب -
مسؤول سوداني: موقف الإمدادات النفطية مطمئن -
منة فضالي تروج لحكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب» -
التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما -
المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض الخضروات

Print
نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض الخضروات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن البطاطس والطماطم والخضروات ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة بنسبة تزيد على 50%، بسبب جني المحصول الجديد، وعدم الإقبال على مخزون الثلاجات.

وأضاف «أبوصدام»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن موسم تقليع البطاطس خلال أوائل الشهر المقبل، حيث تنخفض الأسعار من 10 إلى 5 جنيهات للكيلو، والطماطم تنخفض من 6 إلى 3 جنيهات للكيلو تجزئة، بسبب بدء موسم جني المحصول.

وطالب نقيب الفلاحين المواطنين بضرورة الدقة في شراء مستلزماتهم لوجود كميات مخزنة من الموسم الماضي داخل الثلاجات، مؤكدًا أن المحصول الجديد سيتم طرحه بالأسواق خلال الأسبوع المقبل.

وناشد مزارعي محصول القمح اختيار التقاوي الجيدة قبل الزراعة، والتي تتفق مع التربة، وأيضًا الالتزام بالتعليمات الإرشادية لوزارة الزراعة، مطالبًا بالتدخل لحل مشكلة الأسمدة، وعدم طرح كميات مناسبة بالأسواق، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021

أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021

وزير التموين: عدم رفع أسعار السلع كان سيؤدي لظهور السوق السوداء

وزير التموين: عدم رفع أسعار السلع كان سيؤدي لظهور السوق السوداء

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الأحد 31-10-2021

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الأحد 31-10-2021

وزير التموين يلمح لزيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية

وزير التموين يلمح لزيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية