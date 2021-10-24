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قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار البطاطس والطماطم والخضروات ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة بنسبة تزيد على 50%، بسبب جني المحصول الجديد، وعدم الإقبال على مخزون الثلاجات.

وأضاف «أبوصدام»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن موسم تقليع البطاطس خلال أوائل الشهر المقبل، حيث تنخفض الأسعار من 10 إلى 5 جنيهات للكيلو، والطماطم تنخفض من 6 إلى 3 جنيهات للكيلو تجزئة، بسبب بدء موسم جني المحصول.

وطالب نقيب الفلاحين المواطنين بضرورة الدقة في شراء مستلزماتهم لوجود كميات مخزنة من الموسم الماضي داخل الثلاجات، مؤكدًا أن المحصول الجديد سيتم طرحه بالأسواق خلال الأسبوع المقبل.

وناشد مزارعي محصول القمح اختيار التقاوي الجيدة قبل الزراعة، والتي تتفق مع التربة، وأيضًا الالتزام بالتعليمات الإرشادية لوزارة الزراعة، مطالبًا الحكومة بالتدخل لحل مشكلة الأسمدة، وعدم طرح كميات مناسبة بالأسواق، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء.