الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي الجونة عن تجديد التعاقد مع عمرو سعداوي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الجارية.

وجدد الجونة التعاقد مع عمر سعداوي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي تعاقده مع النادي في صيف 2024، وذلك بناءً على طلب رضا شحاتة، المدير الفني للفريق، خاصة أنه ينوي الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم المقبل، بعد رحيل الكاميروني جوناثان أنجويم، الذي انتقل إلى صفوف فيوتشر في الصيف الماضي.

وكان عمرو سعداوي انضم إلى صفوف الجونة في صيف 2019، قادمًا من فريق النادي الأهلي.

ويستعد الجونة حاليًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد خالد بشارة، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.