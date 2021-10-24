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"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها

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"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها "النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها
وصفتها بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر

أوضحت النيابة العامة أن التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: يعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وتابعت: كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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