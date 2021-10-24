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البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

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البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأحد، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر.

وبحسب بيان، قدّم الأنبا مرقس تقريرًا مفصلًا لقداسة البابا، مدعومًا بالخرائط لكنائس إيبارشية شبين القناطر، والوضع الرعوي بها.

وأعقب اللقاء اجتماع عقده قداسة البابا مع مجمع كهنة شبين القناطر بحضور النائب البابوي، وألقى قداسته عليهم كلمة روحية، ثم استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وناقش معهم، موضوع اختيار أسقف جديد للإيبارشية، واستقر مجمع الآباء الكهنة على تفويض قداسة البابا في اختيار الشخص المناسب ليكون أسقفًا لهم، واضعين كامل ثقتهم في رؤية وحكمة قداسته.

وفي ختام اللقاء وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورة تذكارية مع قداسته.

المصرى اليوم

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