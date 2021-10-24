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إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

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إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

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يلتقي عملاقا دوري الدرجة الأولى الإيطالي إنتر ميلان ويوفنتوس في مباراة الديربي الإيطالية الليلة في سان سيرو في مباراة مثيرة. حقق النيرازوري، على الرغم من خسارة بعض اللاعبين الرئيسيين في مشواره المتوج بلقب بالسكوديتو في الصيف.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الإيطالية خدمة متابعة مباراة الديربي بين إنتر ميلان ويوفنتوس مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

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في انتظار بداية المباراة.

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