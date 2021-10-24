«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

غربل فريق ليفربول مضيفه فريق مانشستر يونايتد بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم ليفربول بفضل هدافه المصري الخطير محمد صلاح قمة الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بعد فوزه بخماسية مدوية سجل منها الفرعون المصري 3 أهداف «هاتريك».

وعقب الهدف الخامس لفريق ليفربول والسيطرة المطلقة من لاعبيه على مجريات المباراة انتقد معلق المباراة على شبكة قنوات بي. إن سبورتس المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

وقال حفيظ الدراجي في تعليقه مقارنة على مستوى ليفربول مع المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب قياسياً إلى مستوى مانشستر يونايتد مع سولشاير: «ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير».

ولاقت جملة الدراجي صدى كبيرا وتناقلتها وسائل السوشيال ميديا مباشرة عقب نهاية المباراة.