محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد

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علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الفوز الكبير الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد 5-0 مساء اليوم الأحد بملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل صلاح هاتريك تاريخيا وصنع هدفا آخر في اللقاء، ليواصل تحطيمه الأرقام القياسية في إنجلترا.

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وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزي بعد اللقاء: «في البداية هو شيء عظيم أن نفوز بخماسية نظيفة في ملعب أولد ترافورد، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة ومتحدمة، لكن كنا جاهزين وأدرنا فرض سيطرتنا وهيمنتنا على المباراة بنسبة 100 % منذ البداية».

وأضاف: «كان شعورا رائعا وسيطرنا على المباراة وكان يجب علينا تقديم 100% من مستوانا وحاولنا اللعب بطريقتنا وأعتقد أننا استطعنا فعل ذلك». وتابع: «أردنا تقديم أداء قوي على ملعب اللقاء ونستحوذ على الكرة والاختراقات في دفاع المنافس وحصلنا على بعض الفرص ونجحنا في تسجيل الأهداف».

وأوضح محمد صلاح : «أنا سعيد للغاية بتسجيلي للأهداف في كل مباراة لكني أكون سعيدا أكثر بأن أقوم بدور صانع اللعب لزملائي».

وأكد: «تعودنا في الدوري على التفكير في كل مباراة على حدة واليوم حصلنا على 3 نقاط ونفكر في المباراة المقبلة».

وتابع: «بداية الموسم كنا نحاول الفوز في كل مباراة ونحصل على الثلاث نقاط ونقدم أداء قويا على أرض الملعب، وأعتقد أننا نمتلك الجاهزية الذهنية ومدربنا يحفزنا بشكل قوي».

وأتم محمد صلاح : «هذا الفوز لم يحدث في الكثير في العقود وقبل الذهاب للملعب فكرنا في الفوز، وبعد نهاية الشوط الأول تحدثنا مع بعضنا البعض بأنه يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف».