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محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد

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محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد

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علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الفوز الكبير الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد 5-0 مساء اليوم الأحد بملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل صلاح هاتريك تاريخيا وصنع هدفا آخر في اللقاء، ليواصل تحطيمه الأرقام القياسية في إنجلترا.

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وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزي بعد اللقاء: «في البداية هو شيء عظيم أن نفوز بخماسية نظيفة في ملعب أولد ترافورد، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة ومتحدمة، لكن كنا جاهزين وأدرنا فرض سيطرتنا وهيمنتنا على المباراة بنسبة 100 % منذ البداية».

وأضاف: «كان شعورا رائعا وسيطرنا على المباراة وكان يجب علينا تقديم 100% من مستوانا وحاولنا اللعب بطريقتنا وأعتقد أننا استطعنا فعل ذلك». وتابع: «أردنا تقديم أداء قوي على ملعب اللقاء ونستحوذ على الكرة والاختراقات في دفاع المنافس وحصلنا على بعض الفرص ونجحنا في تسجيل الأهداف».

وأوضح محمد صلاح : «أنا سعيد للغاية بتسجيلي للأهداف في كل مباراة لكني أكون سعيدا أكثر بأن أقوم بدور صانع اللعب لزملائي».

وأكد: «تعودنا في الدوري على التفكير في كل مباراة على حدة واليوم حصلنا على 3 نقاط ونفكر في المباراة المقبلة».

وتابع: «بداية الموسم كنا نحاول الفوز في كل مباراة ونحصل على الثلاث نقاط ونقدم أداء قويا على أرض الملعب، وأعتقد أننا نمتلك الجاهزية الذهنية ومدربنا يحفزنا بشكل قوي».

وأتم محمد صلاح : «هذا الفوز لم يحدث في الكثير في العقود وقبل الذهاب للملعب فكرنا في الفوز، وبعد نهاية الشوط الأول تحدثنا مع بعضنا البعض بأنه يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف».

المصرى اليوم

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