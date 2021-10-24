«بداخلي طاقة تستوستيرون».. محمد رمضان يُثير الجدل بأغنيته الجديدة «جو البنات»

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قرر الفنان محمد رمضان طرح البرومو الدعائي الرسمي لكليب أغنيته الجديدة، التي حملت اسم «جو البنات»، الذي يشاركه في غنائها الفنان العالمي ريد وان، والمغربي نعمان بلعياشي، بعد غنائها بشكل كامل في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وشهد الحفل العديد من الأزمات بسبب الأغنية.

غضب مغربي ضد مهرجان الجونة لعدم تقديم ريدوان ونعمان بشكل لائق

تسبب عدم تقديم المغني والموزع المغربي العالمي ريدوان في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة، في غضب الجمهور المغربي، ودفعتهم لتوجيه الانتقادات للمهرجان، واتهامه بأنه لا يقدر ضيوفه ولا يعرف قيمتهم، ولكن سرعان إدارة المهرجان أصدرت بيانا رسميا تعتذر فيه للفنان ريدوان ونعمان وجاء كالآتي: تتقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي «ريدوان والملحن المغربي نعمان بلعياشي خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره.

وأكدت إدارة المهرجان الجونة السينمائي احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكل من الفنان ريدوان والملحن نعمان بلعياشي على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح.

كما أكدت إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين.

الأغنية لم تنل استحسان الجمهور بسبب كلماتها

تعرضت الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة، إلى الانتقادات بسبب كلماتها التي لا تتناسب مع المهرجان، بالإضافة إلى عدم رضا البعض اختيار ميس حمدان كموديل، ولاحظ عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، تجاهل عدد من نجوم الفن والحضور، أثناء تقديم محمد رمضان أغنيته «جو البنات» على المسرح، ولجأ بعضهم للنظر في هواتفهم، وفور هذا التصرف انتقدهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يرون أن رمضان نجح في استفزازهم والسيطرة على الأجواء بخفة ظله.

قطع الأنوار على محمد رمضان مقصود أم صدفة ؟

بعد أن قدم محمد رمضان أغنية «جو بنات» في حفل افتتاح مهرجان الجونة، فوجئ بالفنانة بشرى تنهي خلافها معه وأهدته باقة من الورود، فقبل جبين بشرى وقال لها «الصلح خير»، وعندما حاول أن يلقي كلمة، تم قطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ، وأعرب الجمهور عن استيائهم الشديد لما حدث، معتبرين إياه أمرًا مدبرًا للتغطية على نجاحه.

ومع الاستعداد لطرح الكليب يستائل البعض بعد هل ستنال قدر كبير من النجاح الذي حققتها أغنية «3 دقات»، وهي الأغنية الرسمية للمهرجان في دورته الأولى، التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور والمتابعين.

وكعادته يفاجئ الفنان محمد رمضان في أغانيه، واستخدامه لكلمات وصفها البعض بالجريئة، خلال الأغنية، حيث قال: «بداخلي طاقة تستوستيرون»، ولفتت أنظار البعض، مندهشين من استخدام هذه الكلمة، والتي تشير إلى هرمون الذكورة عند الرجال.

كما كان لظهوره بداخل سيارة فارهة وسط الفتيات، العديد من التعليقات، ومازحه جمهوره وأشاروا إلى أنهم يتمنون لو كانوا معه.