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"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

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"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد "صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

أمطر فريق ليفربول شباك مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية دون مقابل، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل "هاتريك" لفريقه في الدقائق 38 و45+5 و50 فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وأسهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر ونقطة أيضًا عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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