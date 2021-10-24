ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض»

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تحدث محمد ابو تريكة نجم الكرة المصرية السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت الحالي، عن مسألة تجديد تعاقد الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.

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وصرح ابو تريكة : «لو كنت مالكًا لنادي ليفربول لقدمت لمحمد صلاح شيكًا على بياض، وطلباته كلها أوامر».

يأتي ذلك بعد الهزيمة المذلة التي ألحقها محمد صلاح، ورفاقه بالفوز على مانشستر يونايتد بخماسية، حيث سجل المصري ثلاثة أهداف (هاتريك) إلى جانب تقديم تمريرة حاسمة تسببت في الهدف الأول عن طريق نابي كيتا.

وبهذه النتيجة أصبح محمد صلاح الهداف الإفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف، متخطيًا دروجبا برصيد 104 أهداف.

يذكر أن بعد المباراة أصبح ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي برصيد 22 نقطة، ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ7 برصيد 14 نقطة.