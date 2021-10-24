أخبار عاجلة

المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
خالفت قرارات كورونا .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرا وغلق 78 محلا بالإسكندرية -
قافلة الأزهر الطبية تنهي أعمالها بمطروح -
جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية في قرى مطوبس -
رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض»

Print
ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث محمد ابو تريكة نجم الكرة المصرية السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت الحالي، عن مسألة تجديد تعاقد الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.

للمزيد: ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يحسم الصدارة ورونالدو يتراجع

وصرح ابو تريكة : «لو كنت مالكًا لنادي ليفربول لقدمت لمحمد صلاح شيكًا على بياض، وطلباته كلها أوامر».

يأتي ذلك بعد الهزيمة المذلة التي ألحقها محمد صلاح، ورفاقه بالفوز على مانشستر يونايتد بخماسية، حيث سجل المصري ثلاثة أهداف (هاتريك) إلى جانب تقديم تمريرة حاسمة تسببت في الهدف الأول عن طريق نابي كيتا.

وبهذه النتيجة أصبح محمد صلاح الهداف الإفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف، متخطيًا دروجبا برصيد 104 أهداف.

يذكر أن بعد المباراة أصبح ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي برصيد 22 نقطة، ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ7 برصيد 14 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر