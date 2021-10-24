طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء

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أطلقت حكومة طالبان الأفغانية، الأحد، برنامجًا لمكافحة الجوع والبطالة عرضت بموجبه آلاف الوظائف المخصصة للعاطلين عن العمل مقابل القمح.

وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن البرنامج سيتم تعميمه في مدن أفغانستان الرئيسية وبلداتها ويسمح بتوفير العمل لنحو 40 ألف شخص في العاصمة وحدها. وأضاف مجاهد «هذه خطوة مهمة لمكافحة البطالة».

انقطاع الكهرباء

أفغانستان الآن على مشارف شتاء قاس. ولن تدفع طالبان المال كأجور للعمال بموجب برنامج الغذاء مقابل العمل الذي يستهدف في الوقت الراهن العاطلين عن العمل والأكثر عرضة لخطر المجاعة خلال الشتاء.

وسيشهد البرنامج الذي يستمر شهرين توزيع 11.600 طن من القمح في العاصمة، منها نحو 55 ألف طن مخصصة لمناطق أخرى في البلاد، بما في ذلك هرات وجلال أباد وقندهار ومزار شريف.

وافتتح مجاهد برفقة مسؤولين كبار بينهم وزير الزراعة عبدالرحمن رشيد ورئيس بلدية كابول حمد الله نعماني المشروع بقص شريط زهري وإحداث حفرة صغيرة خلال حفل في منطقة ريش خور الريفية التابعة للعاصمة.