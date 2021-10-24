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"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان

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تضمنت محاضرات علمية وتدشين معرض توعوي

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبد الرحمن بن دبي الحربـي، نفذ مستشفى إرادة للصحة النفسية، ضمن فعاليات شهر أكتوبر الصحي بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية ٢٠٢١ تحت شعار (الرعاية الصحية التنفسية للجميع) لنجعل هذا الشعار واقعًا، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمستشفى استمر على امتداد ثلاثة أيام متواصلة داخلية وخارجية.

وتضمنت الفعالية عدة محاضرات علمية نفسية، حيث لاقت تفاعلاً من المختصين حضوريًا وافتراضيًا، وصاحب الفعالية معرض توعوي بمجمع الراشد مول بالمنطقة حظي بتشريف وتدشين مدير عام الشؤون الصحية، حيث احتوى المعرض على أركان تعريفية بالأمراض النفسية التي تتعلق بالإدمان والأمراض النفسية واضطرابات فرص الحركة وتشتت الانتباه.

فيما اشتمل المعرض على عدة أنشطة للزوار للتعريف وعن تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الأمراض والأدوية النفسية وكذلك أنشطة تفاعلية خاصة بالأطفال، وعرض مواد علمية توعوية وتثقيفية، وصاحب الفعالية مسابقة تفاعلية استهدفت الزوار وبعض العروض الترفيهية، وأيضًا مسابقة تفاعلية عبارة عن تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالأمراض النفسية وتم خلال الفعالية توزيع الهدايا على زوار ومرتادي المعرض.

من جانب آخر أوضح مدير مستشفى إرادة الدكتور أنور بن صالح الأحمر، أنه في يوم العاشر من أكتوبر من كل عام، تحتفي منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية، ونتخذ هذه المناسبة فرصة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التوعوية التي تقوم بها صحة جازان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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