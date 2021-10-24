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محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي

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عانق المصري محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول إنجازاً جديداً اليوم الأحد بعدما قاد فريقه للفوز على نظيره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

وسجل محمد صلاح «هاتريك» تاريخي على ملعب أولدترافورد ليقود الريدز للفوز على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة وأضاف زميليه نابي كيتا وديوجو جوتا الهدفين الآخرين.

وبات الهاتريك الذي سجله محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد هو الخامس له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليعانق إنجازاً تاريخياً مسجلاً باسم النيجيري ياكوبو مهاجم فريق مانشستر سيتي السابق، والذي كان اللاعب الإفريقي الوحيد الذي سجل «هاتريك» 4 مرات من قبل في البريميرليج.

وكان محمد صلاح قد حطم أيضاً اليوم رقم الإيفواري ديدييه دروجبا من حيث أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فض الاشتباك معه ورفع رصيده إلى 107 أهداف في البريميرليج.

المصرى اليوم

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