ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة

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تصدر الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي جدول الهدافين الأفارقة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الثلاثية الخرافية التي سجلها في شباك فريق مانشستر يونايتد.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف في فوز فريقه على مانشستر يونايتد بخماسية في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصديه في قمة جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من الأفارقة عبر التاريخ إلى 107 هدفاً متجاوزاً الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من اللاعبين الأفارقة عبر التاريخ

1- المصري محمد صلاح 107 أهداف.

2- الإيفواري ديدييه دروجبا 104 أهداف.

3- السنغالي ساديو ماني 100 هدف.

4- التوجولي إيمانويل أديبايور 97 هدفًا.

5- النيجيري ياكوبو 95 هدفًا.