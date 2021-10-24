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سامى يحذر لاعبى سموحة من قوة الاتحاد ويطالب بالنقاط الثلاث

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سامى يحذر لاعبى سموحة من قوة الاتحاد ويطالب بالنقاط الثلاث سامى يحذر لاعبى سموحة من قوة الاتحاد ويطالب بالنقاط الثلاث

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يختتم مساء اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته على ملعب النادى قبل الدخول في مسعكر مغلق استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندرى غداً في الخامسة والنصف على الأسكندرية في افتتاح بطولة الدورى العام، وسعلن سامى قائمة اللاعبين الذين سيخوضوا اللقاء عقب انتهاء التدريب المسائى.

ووجه أحمد سامى تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى فريقه قبل مواجهة «زعيم الثغر» بوضع قوة المنافس في الإعتبار خاصة في ظل الصفقات القوية التي أبرمها حسام حسن المدير الفنى للمنافس خلال الميركاتو الصيفى، وطالب مدرب سموحه لاعبيه من لاعبيه تخطى المباراة بسلام خصوصا وأن النجاح في ضربة البداية يكون مؤشر جيد لمسيرة الفريق في البطولة.

وخصص أحمد سامى المدير الفنى لسموحة عدة جلسات مع الصفقات الجديدة لشرح طبيعة اللعب في الدورى المصرى خاصة اللاعبين الأفارقة لعدم تأقلمهم مع بعض الأمور حتى الآن .

وعكف أحمد سامى، على دراسة، فريق الإتحاد فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، غداً وشرح للاعبيه الطريقة التي يعتمد عليها الجهاز الفنى للإتحاد من خلال بعض المباريات الودية التي حصل عليها.

وطالب مدرب سموحه لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف أحمد ناجى والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

المصرى اليوم

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