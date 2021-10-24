إنتر ميلان ضد يوفنتوس.. 5 معارك ثنائية تستحق المشاهدة في الديربي الإيطالي

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يلتقي عملاقا دوري الدرجة الأولى الإيطالي إنتر ميلان ويوفنتوس في مباراة الديربي الإيطالية الليلة في سان سيرو في مباراة مثيرة. حقق النيرازوري، على الرغم من خسارة بعض اللاعبين الرئيسيين في مشواره المتوج بلقب بالسكوديتو في الصيف.

مع خمسة انتصارات و17 نقطة في ثماني مباريات، يحتل حامل اللقب المركز الثالث. سوف يتطلعون إلى التعافي من الهزيمة أمام لاتسيو في مباراتهم الأخيرة، وهي أول خسارة لهم هذا الموسم.

في غضون ذلك، عانى البيانكونيري بعد رحيل كريستيانو رونالدو، لكنهم استعادوا سحرهم ببطء. لقد فازوا في آخر أربع مباريات في الدوري على القفز.

متخلفًا عن الإنتر بثلاث نقاط فقط، يمكنهم الآن تقليص الفارق مع أصحاب الأرض أكثر بالفوز الليلة. ومع ذلك، في زيارته الأخيرة إلى سان سيرو، خسر يوفنتوس 2-0. قبل انطلاق الديربي الإيطالي رقم 242.

وترصد صحيفة «المصري اليوم»، 5 معارك ثنائية في موقعة إنتر ميلان ويوفنتوس:

5- مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان)- مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس).

كما هو الحال غالبًا في كرة القدم، غالبًا ما تكون المعارك الرئيسية في خط الوسط. لذا ترقبوا المواجهة بين مارسيلو بروزوفيتش ومانويل لوكاتيللي.

كان بروزوفيتش الدعامة الأساسية في تشكيلة إنتر ميلان لبعض الوقت، وكان مفتاحًا لكسر هجمات الخصم. في غضون ذلك، جلب لوكاتيللي، التوقيع الجديد، الكثير من الطاقة والحيوية في خط وسط يوفنتوس.

يمكنه فتح فرق بمدى تمريراته الواسع، ويمتلك رؤية ممتازة وتحكمًا بالكرة. قد يكون إبقاء لوكاتيللي تحت المراقبة مهمة كبيرة، ولكن إذا نجح بروزوفيتش في القيام بذلك، يمكن أن يستفيد إنتر بشكل كبير.

4- إيفان بيريسيتش (إنتر ميلان)- خوان كوادرادو (يوفنتوس).

يحب كلا اللاعبين التحرك للأمام مع تفضيل اللعب على الأطراف، لذا ستكون مشاهدتهما وجهاً لوجه مثيرة للاهتمام. كانت بداية إيفان بيريسيتش بطيئة هذا الموسم، لكنه عاد إلى مستواه، حيث ساهم بثلاثة أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة.

في غضون ذلك، يهدد نظيره الكولومبي أيضًا المنطقة الدفاعية للإنتر. تمثل قدرة كوادرادو الرائعة في العرضيات قوة دافعة ليوفنتوس في الهجوم، لكن سيتعين عليه أيضًا التعامل مع حركات بيريسيتش الأمامية في المباراة.

كوادرادو ينعم بوتيرة جيدة ويستعيد عافيته في الوقت المناسب، وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا في مبارزة مع بيريسيتش.

3- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)- أليكس ساندرو (يوفنتوس)

كان نيكولو باريلا، اللاعب الذي تم التقليل من قيمته في فريق إنتر ميلان، بمثابة اكتشاف خلال مسيرته الناجحة في اللقب الموسم الماضي. لقد جذب الانتباه لمهاراته الإبداعية وجولاته القوية.

إنه ماهر في استعادة الاستحواذ والبدء في اللعب الهجومي السريع، وهو أمر يجب على أليكس ساندرو مراعاته عندما ينجرف إلى الأمام. إذا ترك ساندرو مساحة كبيرة في الخلف، فقد يتسبب باريلا في إحداث الفوضى.

البرازيلي لديه ميل للانضمام إلى هجمات فريقه مثل الظهير الحديث. لكن ضد باريلا، سيتعين عليه أن يكون يقظًا وأن يحشد كل ذكاءه الدفاعي لإبطال تهديد الإيطالي.

2- ألفارو موراتا (يوفنتوس)- ستيفان دي فريج (إنتر ميلان).

لم تكن البداية الأكثر إثارة في موسم 2021-22، حيث سجل هدفين فقط في الدوري من سبع مباريات. لكن ماسيميليانو أليجري سيواصل ثقته في ألفارو موراتا لإيجاد أهداف يوفنتوس يوم الأحد.

الإسباني، الذي مدد فترة إعارته للنادي بعد موسم مثير للإعجاب في موسم 2020-2021، قادر على ربط اللعب بين الخطوط. كما أنه بارع في اللعب المفتوح.



دي فريج هو مدافع قوي جسديًا يجمع بين التمركز الذكي والفطنة في قراءة الكرة.

سيتعين على دي فريج حشد كل أوقية من ذوقه الدفاعي لإبقاء موراتا تحت السيطرة. يجب أن يسعى لتجنب منح مهاجم يوفنتوس الكثير من الوقت والمساحة على الكرة.

1- إدين دزيكو (إنتر ميلان)- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

شكك الكثيرون في قدرة إيدن دجيكو على قيادة خط إنتر ميلان عند 35 عامًا بعد توقيع النجم البوسني ليحل محل روميلو لوكاكو المتجه لتشيلسي. لكن مع سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 11 مباراة حتى الآن، أسكت دزيكو منتقديه بشكل قاطع.

لم يقتصر الأمر على مهاجم روما السابق في اللعب بسلاسة في تشكيلة سيموني إنزاجي، ولكنه أثبت أيضًا أن العمر مجرد رقم.

سرعته وتسجيله للأهداف من نصف فرصة، ستعجل لدى ليوناردو بونوتشي مهمة يحسد عليها تتمثل في إبقاء دزيكو تحت السيطرة.

يتمتع قلب دفاع يوفنتوس المخضرم بحس تمركز جيد ولديه قوة في التدخل. لقد تفوق على دجيكو مرات عديدة من قبل. وسيسعى لفعل ذلك مرة أخرى يوم الأحد حيث يسعى يوفنتوس للفوز مرة أخرى.