إصابة سائقين إثر تصادم سيارة إسعاف بـ«توك توك» في شبين القناطر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائقين، الأحد، إثر اصطدام سيارة إسعاف بـ«توك توك» في شبين القناطر.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وتوك توك، وتم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة اصطدام سيارة إسعاف كانت تقل مريضة لنقلها إلى المستشفى، حيث اصطدمت بتوك توك، ما أسفر عن انقلاب سيارة الإسعاف، فأصيب سائقها، وتم تحويلة لمستشفى التأمين الصحى لإصابته بنزيف داخلى، كما أصيب سائق التوك بخدوش وجروح بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.