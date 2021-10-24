أخبار عاجلة

المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
خالفت قرارات كورونا .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرا وغلق 78 محلا بالإسكندرية -
قافلة الأزهر الطبية تنهي أعمالها بمطروح -
جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية في قرى مطوبس -
رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة سائقين إثر تصادم سيارة إسعاف بـ«توك توك» في شبين القناطر

Print
إصابة سائقين إثر تصادم سيارة إسعاف بـ«توك توك» في شبين القناطر إصابة سائقين إثر تصادم سيارة إسعاف بـ«توك توك» في شبين القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائقين، الأحد، إثر اصطدام سيارة إسعاف بـ«توك توك» في شبين القناطر.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وتوك توك، وتم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة اصطدام سيارة إسعاف كانت تقل مريضة لنقلها إلى المستشفى، حيث اصطدمت بتوك توك، ما أسفر عن انقلاب سيارة الإسعاف، فأصيب سائقها، وتم تحويلة لمستشفى التأمين الصحى لإصابته بنزيف داخلى، كما أصيب سائق التوك بخدوش وجروح بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر