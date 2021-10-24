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سيف الحكيم ضيف «السفيرة عزيزة» على «DMC» .. غدا

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سيف الحكيم ضيف «السفيرة عزيزة» على «DMC» .. غدا سيف الحكيم ضيف «السفيرة عزيزة» على «DMC» .. غدا

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يستضيف برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، في حلقة الغد الأثنين رائد الأعمال المصري سيف الحكيم، خبير تسويقي، للحديث حول مساعدة الشباب المصري والعربي في بداية حياتهم، والوقوف بجوار أصحاب المشروعات البسيطة، خاصة أن له تجربة هائلة في ، كرمه على أثرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقدم برنامج «السفيرة عزيزة»، الإعلاميات سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ورضوي حسن ونهي عبدالعزيز، إذ يُعرض البرنامج من السبت حتى الخميس في الساعة الثالثة ظهرًا، و يعرض سيف الحكم مساعدة الشباب بشكل مجاني لفتح أبواب النجاح أمامهم، عن طريق تحديات لتطوير الذات شهرية ومجانية.

المصرى اليوم

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