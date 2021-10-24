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تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، السلت، تسجيل 11 وفاة و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10941 وفاة و849758 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.12 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 17359 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 96 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 34 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 590 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1072 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 821458 حالات.

كما أشار إلى إجراء 18381 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10,713,324 فحصاً.

 

جي بي سي نيوز

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