جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

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يواصل فريق تشيلسي تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد مرور مباريات الجولة التاسعة من عمر المنافسة الأشهر عالميًا على صعيد كرة القدم.

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وتمكن الريدز من تحقيق فوز تاريخي على مانشستر يونايتد في ملعبه ووسط جماهيره بخماسية دون رد، وسجل صلاح 3 أهداف (هاتريك) بالإضافة إلى تمريرة حاسمة أسفرت عن الهدف الأول بأقدام نابي كيتا.

ويحتل رفاق يورجن كلوب وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن تشيلسي فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 20 نقطة ثم وست هام في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

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