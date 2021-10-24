عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

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قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، إنه يجوز زراعة عضو من الخنزير قياسًا على حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ولحم الخنزير وتحريم الخنزير يخص الطعام، مشيرًا إلى أن العضو إذا التحق بالإنسان فيأخذ حكم الغالب الأعم وهو طهارة بدن الإنسان.

ورد الدكتور عبدالله النجار عضو مجلس البحوث الإسلامية على التصريحات المثيرة للجدل من مصطفى راشد إمام أحد المساجد في أستراليا، والذي شكك في مواقيت الصلاة والصيام ومولد النبي وغيرها من الأمور الخاصة بالعبادات.

وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجلس البحوث الإسلامية في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المدعو مصطفى راشد يلجأ إلى الآراء الشاذة ومبدأ خالف تعرف محذرا الناس من هذه الآراء الضالة والتافهة.

وأضاف أن من يسمى بمصطفى راشد يحتاج إلى علاج نفسى وإصلاحه من الأمور المتعذرة والصعبة ويجب على المسلمين الإعراض عن هذه الأمور.