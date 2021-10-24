أخبار عاجلة

المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
خالفت قرارات كورونا .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرا وغلق 78 محلا بالإسكندرية -
قافلة الأزهر الطبية تنهي أعمالها بمطروح -
جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية في قرى مطوبس -
رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

Print
عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، إنه يجوز زراعة عضو من الخنزير قياسًا على حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ولحم الخنزير وتحريم الخنزير يخص الطعام، مشيرًا إلى أن العضو إذا التحق بالإنسان فيأخذ حكم الغالب الأعم وهو طهارة بدن الإنسان.

ورد الدكتور عبدالله النجار عضو مجلس البحوث الإسلامية على التصريحات المثيرة للجدل من مصطفى راشد إمام أحد المساجد في أستراليا، والذي شكك في مواقيت الصلاة والصيام ومولد النبي وغيرها من الأمور الخاصة بالعبادات.

وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجلس البحوث الإسلامية في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المدعو مصطفى راشد يلجأ إلى الآراء الشاذة ومبدأ خالف تعرف محذرا الناس من هذه الآراء الضالة والتافهة.

وأضاف أن من يسمى بمصطفى راشد يحتاج إلى علاج نفسى وإصلاحه من الأمور المتعذرة والصعبة ويجب على المسلمين الإعراض عن هذه الأمور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر