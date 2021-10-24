السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء

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قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن مواعيد الإغلاق قرار دولة ويسري على المولات والورش، لافتة إلى أن الوزارة تحترم ذلك وأن المنشآت السياحية والفندقية لها طلباتها وتعرضها على اللجنة الوزارية للسياحة.

وأشارت شلبي، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، إلى أنه حال رؤية أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المنظومة السياحية سيكون هناك إعادة نظر في ذلك الأمر (مواعيد الإغلاق).

وأضافت أنه ستتم المقارنة بين السلبيات والإيجابيات ويتم اتخاذ قرار بناءً على هذا الأمر؛ حتى تؤخذ هذه الأشياء في الحسبان ويتم التقييم بناءً عليها.



وأشارت إلى أن وزارة السياحة تسعى لتطبيق حد أدنى لخدمات الفنادق، وبدأت في إجراءات إيجابية في التعافي وما يهم هو جودة المنتج السياحي، ولا بد أن نأخذ في الاعتبار تطبيق المعايير الفندقية، وستكون هناك مراجعة للتعاقدات مع الفنادق والخدمات التي يقدمها؛ والدولة ستأخذ الضرائب على السعر الموجود على هذه الخدمات.

وأوضحت أنه صدر قرار بوجود حد أدنى لخدمات الفنادق من الوزير خالد العناني، مشيرة إلى أن السياحة عرض وطلب ومكسب وضرائب تعود على الدولة، وطاقة الفندق الاستيعابية لا يمكن زيادتها؛ إنما نستطيع تقديم خدمة بجودة مميزة.

ولفتت إلى أن السياحة لها عائد كبير على الدخل القومي، ولا بد أن يقدر الناس دعم الدولة للسياحة.