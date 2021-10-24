«هاتريك» صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في إحراز هاتريك تاريخي، في المباراة التي جمعته أمام غريمه مانشستر يونايتد في عقر دارهم أولد ترافورد، وذلك ضمن منافسات الجولة 9 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف، متخطيًا الكوتديفواري ديديه دروجبا الذي سجل 104 أهداف.

وتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف هذا الموسم، متخطيًا جيمي فاردي الذي توقف رصيد أهدافه عند 7 أهداف.

سيطر رفاق المدرب الألماني يورجن كلوزب على الكرة في معظم مجريات اللعب وسط عجز لأصحاب الأرض عن صناعة خطورة حقيقية على مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وتبادل الدولي المصري محمد صلاح الكرة مع زملائه قبل أن تصل له مجددًا داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة في مرمى الحارس الإسباني دي خيا معلنًا الهدف الثالث لرفاق المدرب الألماني يورجن كلوي، وعاد وسجل الرابع قبل النهاية بلحظات.

وسجل دييجو جوتا الهدف الثاني عند الدقيقة 13 بعد سيطرة من الريدز على مجريات اللعب وسط عجز هجومي لأصحاب الأرض عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أليسون بيكر.

وجاء الهدف الأول بعد أن استلم الدولي المصري محمد صلاح الكرة في مساحة خالية لوسط ملعب أصحاب الأرض، ومرر الكرة لنابي كيتا الذي وجد نفسه مفردًا بالحارس وينجح في وضعها بالمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني انفرد محمد صلاح بالحارس دي خيا وسجل الهدف الخامس للريدز والثالث له في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 ويحافظ على المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 14 في المركز السابع.