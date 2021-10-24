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البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان

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البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان

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اشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأكد لدي لقائه بمكتبه اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الازمة السياسية الراهنة. وجدد إلتزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جانبه أشاد السيد/ فليتمان، بالمجهودات المتعاظمة لرئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي.فضلاََ عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.

وقدم المبعوث الأمريكي عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة،. مبيناََ أن رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

المصرى اليوم

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