الجامعة العربية تدين قرار اتهام إسرائيل لمنظمات فلسطينية بالإرهاب

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أدانت جامعة الدول العربية القرار الذي اتخذته سلطات الإحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي الأحد، إن القرار الخطير الذي اتخذته دولة الاحتلال يؤكد الطبيعة الاستعمارية العنصرية الإرهابية للاحتلال وسياساته وممارساته، وهو حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل المدني والحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاربته إلى جانب تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.

كما أدانت الأمانة العامة سياسات الاحتلال وممارساته بما في ذلك القرار الأخير ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإحداها القرار الأخير الرامي لوأد العمل الحقوقي ولإعاقة رصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة التي تستدعي المساءلة والمحاسبة، مؤكدة دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وتطالب المجتمع الدولي خاصة منظمات المجتمع المدني العالمية لتحمل مسؤولياتها في فضح وإدانة سياسات الاحتلال والتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المدافعة عن عدالة القضية الفلسطينية .