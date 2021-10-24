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عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش

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عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها...

942351b08d.jpgأبها :الوطن
2ad791da04.jpg18 ربيع الأول 1443 هـ

كورونا يغيب شركات عملاقة في مهنة الأحساء

عزا عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن يوسف التركي، لـ«الوطن» غياب بعض الشركات العملاقة عن المشاركة في معرض...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ
الأمن السيبراني

الأمن السيبراني : وثيقة لحماية بيانات الجهات

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين بالأمن السيبراني والعموم إلى إبداء آرائهم...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

توكلنا يصدر طريقة لزيارة قبر النبي

أصدر تطبيق توكلنا طريقة إصدار تصريح زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة. ويمكن الحصول على...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

بعد رفع عدة قيود.. انخفاض كبير في مخالفات كورونا

انخفضت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من (كوفيد ـ 19)، بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغت هذا...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للمسافرين من دول تم تعليق القدوم منها

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أعلنت وزارة الخارجية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الرياض : القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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