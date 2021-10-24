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"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد

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"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد "إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد
التقديم يتم عبر منظومة "جدارة" ابتداء من يوم الأحد 25 ربيع الأول

أعلنت إمارة المدينة المنورة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتفصيلاً، أوضحت إمارة المنطقة أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف "جدارة" ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 25 ربيع الأول 1443 هـ الساعة 8:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 29 ربيع الأول 1443هـ الساعة 11:59 مساءً، مضيفة أن الوظائف تشمل مدقق شؤون موظفين وأمين مكتبة ومدقق حسابات مساعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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