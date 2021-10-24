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أبرزها تحطيم صلابة «أولد ترافورد».. 3 أرقام تاريخية جديدة لـ«صلاح» أمام مانشستر يونايتد

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أبرزها تحطيم صلابة «أولد ترافورد».. 3 أرقام تاريخية جديدة لـ«صلاح» أمام مانشستر يونايتد أبرزها تحطيم صلابة «أولد ترافورد».. 3 أرقام تاريخية جديدة لـ«صلاح» أمام مانشستر يونايتد

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واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول هويته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية وصناعة إنجازات تاريخية جديدة على المستوى الفردي.

وتمكن صلاح من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى مانشستر يونايتد إلى جانب صناعة هدف بتمريرة حاسمة إلى نابي كيتا، في إطار المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهاتريك الأول على ملعب أولد ترافورد

يعتبر معقل مانشستر يونايتد، الملعب الأصعب لعدد من مهاجي العالم وذلك بسبب الطبيعة الجماهيرية وقوة الشياطين الحمراء على ملعبهم وأمام مسانديهم سواء في البطولات المحلية أو القارية.

للمزيد: ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يحسم الصدارة ورونالدو يتراجع

وأصبح محمد صلاح أول لعب يسجل هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد في معقلهم ليكسر سنوات طويلة من عجز أبرز نجوم الكرة العالمية والفرق الإنجليزية عبر التاريخ.

تحطيم رقم دروجبا

تصدر صلاح جدول قائمة الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي برصيد 107 هدف، متخطيًا الكوتديفواري ديديه دروجبا الذي سجل 104 هدف.

الهاتريك السادس

يعتبر الهاتريك هو الرابع للدولي المصري محمد صلاح بقميص ليفربول، حيث سبق وأن أمطر شباك بورنموث بثلاثية في لقاء الفريقين بالدوري الانجليزي موسم 2017-2018، كما نجح في الموسم ذاته من إحراز «سوبر هاتريك» في شباك واتفورد في مباراة حسمها الريدز بخماسية.

وكان صلاح قد سجل هاتريك آخر خلال مشواره الاحترافي خلال فترة دفاعه عن ألوان قمصان روما الإيطالي بثلاثية في شباك بولونيا بمنافسات الكالشيو موسم 2015-2016.

كما يمتلك محمد صلاح هاتريك وحيد خلال مسيرته الدولية بقميص منتخب الأول سجله في شباك زيمبابوي، بملعب الأخير بتصفيات مونديال 2014 في مباراة حسمها الفراعنة بنتيجة 4/2.

المصرى اليوم

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