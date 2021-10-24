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17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

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17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور) 17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

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انطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية في دورته الـ21، الذي يقام المهرجان برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وبرئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.

وانطلق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية في دورته الـ 21 خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبييل.

بدأت الفعاليات في الرابعة عصر اليوم بديفيله فنى تشارك فيه جميع فرق المهرجان «الأجنبية والمصرية»، ومن يوم 25 أكتوبر تبدأ الفعاليات بالمواقع المنتشرة على مستوى المحافظة وهى «نادى الدنفاه، نادى الفيروز، حديقة الشيخ زايد، فايد، التل الكبير، القنطرة شرق».

يشارك في المهرجان هذا العام 17 فرقة فنون شعبية منها 9 فرق تابعة للهيئة، بالإضافة لـ8 فرق أجنبية وهي (الأقصر، الحرية، الشرقية، سوهاج، أسيوط، مطروح، أسوان، العريش، الإسماعيلية) للفنون الشعبية، أما الفرق الأجنبية فهى (أندونيسا، أذربيجان، الأردن، الكونغو، المكسيك، السودان، نيبال، فلسطين).

تقام فعاليات حفلى الافتتاح والختام على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية.

انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية
انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية
انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

المصرى اليوم

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