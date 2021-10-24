فى أول أيام الدراسة.. لقاء مفتوح لرئيس الجامعة اليابانبة مع الطلاب

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بدأت الدراسة بالعام الجامعى الجديد بكليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الأحد، وحرص الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة على عقد لقاء مفتوح مع الطلاب رحب خلاله بالطلاب الجدد والقدامى متمنيا لهم التفوق وقضاء عام دراسى موفق مؤكدا انه تم إعداد خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية والرياضية والترفيهية بالجامعة.

أكد د.الجوهرى أن فلسفة إنشاء الجامعةاليابانية هي استخدام نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعلم، والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية، وتهدف الجامعة إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية وكذلك تخدم الصناعة من خلال إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة

وأضاف أن الجامعة المصرية اليابانية تحرص على بناء المهارات والسمات الشخصية للطلاب والتوسع في البرامج الجديدة التي اتؤهل الخريجين للمنافسة على مستوى خريجي الجامعات العالمية من خلال استثمار الخبرات اليابانية في أعداد خريجي الجامعة للمنافسة في سوق العمل دوليًا والاستحواذ على أكبر قدر من فرص العمل العالمية وتأهيلهم للاحتياجات المحلية لسوق العمل.

أضاف أن هناك برنامجًا للمنح الدراسية بالجامعة لدعم الطلاب المتميزين وذوي التفوق العلمي، والأخلاقي، والرياضي، والتربوي بهدف إعداد جيل من الخريجين يكونون قدوة وقادة بالمجتمع في المستقبل من خلال تقديم تعليم بمواصفات عالمية داخل الوطن لتخريج كوادر علمية تشارك في مسيرة البناء والتنمية.

كما رحب الدكتور ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية بالطلاب الجدد والقدامى مؤكدا ان الجامعة تقدم تعليما بمواصفات عالمية حيث ترتبط الجامعة بشراكات علمية مع أفضل الجامعات اليابانية والتي حصل 25 من علمائها على جائزة نوبل، مثل جامعة كيوشو، وهيروشيما، وأسيدا، وتسوكوبا، وكذلك معهد طوكيو للتكنولوجيا.

أشاد د.سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم بالاقبال الكبير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها على التقدم للالتحاق بالجامعة اليابانية موضحا ان اختبارات القبول اسفرت عن اختيار طالب من بين كل ثلاث طلاب تقريبا حيث تستهدف الاختبارات قياس مهارات الطالب ومستواه العلمى وقدرته على الابتكار والابداع.

أوضح أن الجامعة المصرية اليابانية‏ حكومية ذات طبيعة خاصة وفقا للشراكة بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية موضحا أن الشراكه بين الجانبين ‏تتم في كل البرامج بالجامعة، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء الذي يدير الجامعة يضم ٢٠ عضوا من أبرز الشخصيات في مصر واليابان حيث يتكون من١٠ أعضاء من الجانب المصري و١٠ أعضاء من الجانب الياباني، ويوجد ١٠ خبراء يابانيين مقيمين بالجامعة على مدار العام منهم النائب الأول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث.

كما تستقبل الجامعة سنويًا (100) أستاذ ياباني للتدريس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة مع أساتذة الجامعة من المصريين تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أشهر بتمويل كامل من هيئة التعاون الدولى (الجايكا) وبإجمالى عدد أيام عمل 1400 يوم/ سنة كما يعمل بالجامعة أستاذ تاريخ ومصريات وأربعة مدرسين للغة والحضارة اليابانية بتعاقد مباشر مع الجامعة.