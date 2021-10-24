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قوافل جامعة طنطا تساهم فى «حياة كريمة»: فحص 1161 حالة في ببسيون

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قوافل جامعة طنطا تساهم فى «حياة كريمة»: فحص 1161 حالة في ببسيون قوافل جامعة طنطا تساهم فى «حياة كريمة»: فحص 1161 حالة في ببسيون

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انطلقت من جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية. وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن هناك خطة متكاملة لتوجيه قوافل الجامعة الطبية إلى كافة القرى الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، في إطار دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع.

أشار الدكتور حمدى شعبان، ‏القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية في بسيون شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1161 حالة من أهالي القرية. وأضاف أنه تم تحويل 61 حالة حرجة إلى المستشفيات الجامعية بطنطا لاستكمال العلاج في تخصصات الصدر والباطنة والقلب والجراحة والرمد والعظام.

وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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