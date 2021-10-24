المنوفية : مد إعلان طرح 4 قطع أراضى لـ 10 ديسمبر دعماً للاستثمار

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ترأس اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بمقر ديوان عام المحافظة الجلسة رقم (125)، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة واللواء وليد هلال رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، ورئيس جمعية المستثمرين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمشرف العام على المشروعات الإنتاجية والجهات المعنية.



استهل محافظ المنوفية اجتماعه بالموافقة على مد فترة إعلان تقديم طلبات طرح عدد (4) قطع متخللات بالمنطقة الصناعية حتى 10 ديسمبر القادم 2021 والمعلن على الموقع الرسمى للمحافظة والموقع الرسمى للهيئة العامة للإستثمار، وموجهاً بسرعة الإنتهاء من بيع الأراضى قبل بداية العام الجديد بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار باعتبارها فرص استثمارية هامة للمحافظة، مؤكداً على مدى حرصه واهتمامه بالاستثمار والمستثمرين وتذليل أوجه العقبات لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية والدفع بعجلة الإنتاج مما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة فضلاً عن إحداث تنمية اقتصادية شاملة.



هذا وقد بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة تنفيذ ما جاء به من قرارات، وإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة الأسبوع القادم برئاسة نائبه والمستشار القانونى والشئون القانونية لدراسة وضع الموقف الخاص ببيع أراضى المتخللات بالمنطقة الصناعية، وعرض موقف تفصيلى لإنهاء تنفيذ مشروع محطة المناولة بالمرحلة الرابعة بما يعود بالنفع العام على المستثمرين.



خلال الاجتماع وجه المحافظ رئيس جهاز المنطقة الصناعية بتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع المنطقة الصناعية والميادين والاستعانة بالمكاتب الهندسية لإضفاء المظهر الحضارى للمنطقة، وأشار المحافظ إلى أن قطاع تحسين البيئة بالمحافظة شهد طفرة كبيرة لم تشهدها المحافظة من قبل في تطوير المدن والميادين والشوارع وبما يليق بمكانة المنوفية.



وفى ذات السياق وافق المجلس على تجديد التعاقد مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخصيص مقراً للهيئة بالمنطقة الصناعية، فيما تم مناقشة آخر مستجدات نقل المعدات الموجودة بمدينة الباجور لإنشاء خط إنتاج للبلدورات ووحدات الإنترلوك بالمنطقة الصناعية بقويسنا وجارى الإنتهاء من أعمال التجهيزات لبدء التشغيل والإنتاج.

كما تم مناقشة رفع قيمة المقابل المادي للخدمات الإدارية وغرامة الإشغالات، ووجه المحافظ رئيس الجهاز بمراجعة الموقف بالمناطق الصناعية بالسادات وإعداد تقرير بهذا الشأن للعرض عليه لإتخاذ اللازم، واختتم الإجتماع بعرض الإحصائيات الخاصة بحصر المخالفات للمصانع المؤجرة من الباطن والتي يتم تغيير نشاطها دون الرجوع للجهاز الإداري للمنطقة ومناقشة الإجراءات المتخذة حيالها حفاظاً على الصالح العام.