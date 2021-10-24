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انخفاض الذهب اليوم في الأحد 24-10-2021

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انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021 انخفاض الذهب اليوم في الأحد 24-10-2021

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انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021 وبنسبة طفيفة، قبل ساعات من انتهاء عطلة البورصات العالمية.

وتستعرض «المصري اليوم» أسعار الذهب اليوم في ، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة، وعدد من تجار الذهب.

ونعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم.

سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 في مصر 893.75 مقابل 894.75 جنيه أمس السبت.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 في مصر 782 مقابل 783 جنيه أمس السبت.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 بلغ 670.25 مقابل 671.25 جنيه أمس السبت.

وقال تجار ذهب في مصر إنهم يبيعون الذهب بالأسعار التالية:

عيار 24 في مصر 894 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 782 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 بلغ 670 جنيها.

وكانت الأسعار المعلنة عبر موقع أي صاغة المتخصص في الذهب اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 891.5 للشراء و893.75 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 780 للشراء و782 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 670.25 للشراء و668.5 للبيع.

سعر الجنيه الذهب 6765 للشراء و6256 للبيع.

سعر أونصة الذهب 1792$ للشراء و1792$ للبيع.

الأحداث المؤثرة في سعر الذهب عالميًا

وختمت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لكل من التعاملات الفورية والآجلة.

وتسببت المخاوف من ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد الأمريكي إلى ارتفاع أسعار الذهب، وكذلك ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير.

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المصرى اليوم

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