لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

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لقي عامل معمار بإحدى قرى مركز دسوق اليوم الأحد، مصرعه، بينما أصيب أحد أقاربه إثر انهيار السقالة الخشبية، التي يعملان عليها، بوحدة صحية بقرية تابعة لمركز كفرالشيخ.



كان اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطار من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ العميد عماد محمد جلال، بانهيار سقالة خشبية، بوحدة الشمارقه الصحية، أثناء أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالمبني. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة العميد عماد محمد جلال مأمور المركز، والمقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونيه، لمكان الحادث، حيث تبين أنه، أثناء القيام بأعمال الترميم بالوحدة الصحية بذات القرية المشار إليها، انهارت السقاله الخشبيه .



وتبين مصرع «ف. م. ح.»، 38 سنة، مقيم باحدي القري التابعة لمركز دسوق، وإصابة أحد أقاربه م.ا.ح.، 33 سنة، وكلاهما يعملان مبيضان محاره، وتم نقل جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومعرفة سبب الوفاة، بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما نقل المصاب لتلقي العلاج بذات المستشفى، نظراً لإصابته بجروح خطيرة وارتجاج في المخ. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9546 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.