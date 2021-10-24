أخبار عاجلة

المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
خالفت قرارات كورونا .. ضبط 979 حالة إشغال وتحرير 734 محضرا وغلق 78 محلا بالإسكندرية -
قافلة الأزهر الطبية تنهي أعمالها بمطروح -
جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية في قرى مطوبس -
رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

Print
لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل معمار بإحدى قرى مركز دسوق اليوم الأحد، مصرعه، بينما أصيب أحد أقاربه إثر انهيار السقالة الخشبية، التي يعملان عليها، بوحدة صحية بقرية تابعة لمركز كفرالشيخ.


كان اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطار من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ العميد عماد محمد جلال، بانهيار سقالة خشبية، بوحدة الشمارقه الصحية، أثناء أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالمبني. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة العميد عماد محمد جلال مأمور المركز، والمقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونيه، لمكان الحادث، حيث تبين أنه، أثناء القيام بأعمال الترميم بالوحدة الصحية بذات القرية المشار إليها، انهارت السقاله الخشبيه .


وتبين مصرع «ف. م. ح.»، 38 سنة، مقيم باحدي القري التابعة لمركز دسوق، وإصابة أحد أقاربه م.ا.ح.، 33 سنة، وكلاهما يعملان مبيضان محاره، وتم نقل جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومعرفة سبب الوفاة، بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما نقل المصاب لتلقي العلاج بذات المستشفى، نظراً لإصابته بجروح خطيرة وارتجاج في المخ. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9546 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر