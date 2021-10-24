التضخم يضرب العالم.. أعلى موجة غلاء بأمريكا واللحوم زادت 51%

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسم أبو سمية الباحث والخبير في الاقتصاد السياسي المقيم بواشنطن إن المواد الأساسية الغذائية ارتفعت بنسب متفاوتة تصل إلى 5% ما يعد أعلى ارتفاع منذ 13 عاما في أمريكا.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن هناك حديث عن استمرار التضخم وارتفاع الأسعار في أمريكا. وتابع أن التضخم العالمي ينعكس إلى حد كبير على الإمداد والأسعار والصناعة وهو ما يؤكد أن الأزمة مستمرة والتضخم في تزايد مشيرا إلى أن التضخم العالمى جاء بسبب كورونا والتغيرات المناخية وكل ما يتعلق بالحياة اليومية يواجه أزمة بسبب التضخم العالمي.



وأوضح أن أسعار اللحوم زادت بنسبة 51% وهي نسبة كارثية في المجتمع الأمريكي الذي يعتمد على اللحوم بصورة كبيرة في الصناعات الغذائية.