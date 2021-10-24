«فاينانشيال تايمز»: الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة إرسال بعثته الدبلوماسية إلى كابول

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كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن الاتحاد الأوروبي ينوي إعادة إرسال بعثته الدبلوماسية إلى العاصمة الأفغانية كابل في غضون شهر، من أجل تكثيف الاتصالات مع حركة «طالبان».

ووفقا للصحيفة، فقد تم إرسال بعثة إلى أفغانستان الشهر الماضي لدراسة إمكانية إعادة ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى هناك.

وكانت حركة «طالبان» دعت في سبتمبر الماضي سفارات العالم إلى إعادة فتح مكاتبها في كابل.

يذكر أنه في أغسطس المنصرم، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إجلاء جميع موظفي بعثات الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم عن أفغانستان.