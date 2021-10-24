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وصول وفود لعدة دول للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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وصول وفود لعدة دول للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وصول وفود لعدة دول للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
وصلت إلى الرياض اليوم وفود لعدة دول وذلك للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ووصل رئيس وزراء الباكستاني عمران خان والوفد المرافق له. كما وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والوفد المرافق له، وكذلك

رئيس المغربية السيد عزيز أخنوش والوفد المرافق له، وأخيرا رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن والوفد المرافق لها.

وكان في استقبال الوفود بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.


الوطن السعودية

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