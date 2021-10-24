الفرعون يقسو على اليونايتد.. محمد صلاح يسجل «الهاتريك» السادس في مسيرته

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أمطر الدولي المصري محمد صلاح شباك مانشيستر يونايتد بثلاثة أهداف هاتريك وقاد فريقه ليفربول لفوز عريض بخماسية بمنافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وسجل صلاح "الهاتريك" بواقع هدفين في الشوط الأول واّخر في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ويعتبر الهاتريك هو الرابع لمحمد صلاح بقميص ليفربول، حيث سبق وأن أمطر شباك بورنموث بثلاثية في لقاء الفريقين بالدوري الانجليزي موسم 2017-2018، كما نجح في الموسم ذاته من إحراز "سوبر هاتريك" في شباك واتفورد في مباراة حسمها الريدز بخماسية.

وكان صلاح قد سجل هاتريك آخر خلال مشواره الاحترافي خلال فترة دفاعه عن ألوان قمصان روما الإيطالي بثلاثية في شباك بولونيا بمنافسات الكالشيو موسم 2015-2016.

كما يمتلك محمد صلاح هاتريك وحيد خلال مسيرته الدولية بقميص منتخب مصر الأول سجله في شباك زيمبابوي، بملعب الأخير بتصفيات مونديال 2014 في مباراة حسمها الفراعنة بنتيجة 4/2.