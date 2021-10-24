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صلاح يتجاوز دروجبا بـ«هاتريك» في مانشستر يونايتد

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صلاح يتجاوز دروجبا بـ«هاتريك» في مانشستر يونايتد صلاح يتجاوز دروجبا بـ«هاتريك» في مانشستر يونايتد

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نجح محمد صلاح نجم لفيربول الإنجليزي في إحراز هاتريك تاريخي، في المباراة التي جمعته أمام غريمه مانشستر يونايتد في عقر دارهم أولد ترافورد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الأنجليزي الممتاز.

وأصبح الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي برصيد 107 هدف، متخطيًا الكوتديفواري ديديه دروجبا الذي سجل 104 هدف.

تصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف هذا الموسم، متخطيًا جيمي فاردي الذي توقف رصيد اهدافه عند 7 أهداف.

ودخل ليفربول المباراة أمام مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

المصرى اليوم

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