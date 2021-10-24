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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يحسم الصدارة ورونالدو يتراجع

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يحسم الصدارة ورونالدو يتراجع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يحسم الصدارة ورونالدو يتراجع

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حسم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة التاسعة والتي شهدت عددًا من المفاجآت.

وتمكن الريدز من تحقيق فوزًا تاريخيًا على مانشستر يونايتد في ملعبه ووسط جماهيره بخماسية دون رد، وسجل صلاح 3 أهداف (هاتريك) بالإضافة إلى تمريرة حاسمة أسفرت عن الهدف الأول بأقدام نابي كيتا.

ويتواجد محمد صلاح على قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف وبفارق ثلاثة أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب الوصافة بـ7 أهداف.

ويأتي ميكائيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد، في المركز الثالث برصيد ثم السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع بعدما سجل 5 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن عدد كبير من اللاعبين ياتي في مقدمتهم ماسون جرينوود وسون هيونج مين إلى جانب أوباميانج.

المصرى اليوم

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