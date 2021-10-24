محمد صلاح يسجل الـ«هاتريك» في مرمى مان يونايتد

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سجل محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي، الهدف الخامس لفريق والثالث له «هاتريك» في مرمى مانشستر يونايتد، خلال المباراة الجارية الأن، في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر رفاق المدرب الألماني يورجن كلوزب على الكرة في معظم مجريات اللعب وسط عجز لأصحاب الأرض عن صناعة خطورة حقيقية على مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وتبادل الدولي المصري محمد صلاح الكرة مع زملائه قبل أن تصل له مجددًا داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة في مرمى الحارس الإسباني دي خيا معلنًا الهدف الثالث لرفاق المدرب الألماني يورجن كلوي، وعاد وسجل الرابع قبل النهاية بلحظات.

وسجل دييجو جوتا الهدف الثاني عند الدقيقة 13 بعد سيطرة من الريدز على مجريات اللعب وسط عجز هجومي لأصحاب الأرض عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أليسون بيكر.

وجاء الهدف الأول بعد أن استلم الدولي المصري محمد صلاح الكرة في مساحة خالية لوسط ملعب أصحاب الأرض، ومرر الكرة لنابي كيتا الذي وجد نفسه مفردًا بالحارس وينجح في وضعها بالمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني أنفرد محمد صلاح بالحارس دي خيا وسجل الهدف الخامس للريدز والثالث له في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20، بفارق نقطتين عن «الريدز»، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة.