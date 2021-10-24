عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة
عزا عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن يوسف التركي، لـ«الوطن» غياب بعض الشركات العملاقة عن المشاركة في معرض...
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين بالأمن السيبراني والعموم إلى إبداء آرائهم...
أصدر تطبيق توكلنا طريقة إصدار تصريح زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة. ويمكن الحصول على...
انخفضت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغت هذا...
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أعلنت وزارة الخارجية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة...
أعلنت وزارة_الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بتاريخ 18/ 3 /...