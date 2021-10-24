أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
استنفدوا عدد مرات الغرامات.. فسخ التعاقد مع مستأجري شاطئين بالإسكندرية (صور) -
الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟ -
"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة -
"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً -
شاهد.. معاق ووالدته مقعدة معزولين عن العالم 13عاماً -
الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين -
النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء -
الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية -
وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر"

Print
"تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر" "تساوي" و"دليل العقارية" تتفقان على تطوير البنية التحتية لمخطط بـ"عزيزية الخبر"
تتضمن أعمال التسوية وفتح الطرق والسفلتة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنارة

أبرمت "تساوي" وشركة "دليل" العقارية اتفاقية تقوم بموجبها "تساوي" بتطوير البنية التحتية لمخطط ش . خ 876 والواقع في مدينة العزيزية بالخبر.

وستقوم "تساوي" بعمل الدراسات اللازمة واستصدار التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل أعمال التطوير للبنية التحتية أعمال التسوية وأعمال فتح الطرق والسفلتة وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي الإنارة.

يُذكر أن "تساوي" المتخصصة في تطوير البنية التحتية الشاملة تقوم بتطوير العديد من المخططات السكنية والصناعية في منطقتي الرياض والشرقية وتعمل على حزمة أخرى من المشاريع النوعية؛ لتسهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة ونوعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟

الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟

"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة

"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة

"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً

"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً

شاهد.. معاق ووالدته مقعدة معزولين عن العالم 13عاماً

شاهد.. معاق ووالدته مقعدة معزولين عن العالم 13عاماً