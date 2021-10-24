مروان حمدي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

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أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغليق، استعدادًا لمباراة الإتحاد السكندرى، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ستاد الإسكندرية، فى الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدورى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الظهر: محمود عزت وأحمد بيكهام ورجب نبيل وخالد عبد الفتاح وشريف رضا ومحمد شكرى

خط الوسط: أحمد حمص وعبد الرحمن عامر ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطى وعبد الكبير الوادى وحسين فيصل واولا سيكترو صديق كالابا

خط الهجوم: محمد نادى ومروان حمدى و فهد جمعه وعمار شرف الدين