أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
استنفدوا عدد مرات الغرامات.. فسخ التعاقد مع مستأجري شاطئين بالإسكندرية (صور) -
الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟ -
"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة -
"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً -
شاهد.. معاق ووالدته مقعدة معزولين عن العالم 13عاماً -
الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين -
النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء -
الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية -
وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

Print
مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 آخرون في انقلاب مركبتي توك توك في طريقين مختلفين ببني سويف، وتم نقل الطفلة المتوفية إلى مشرحة المستشفى المركزي بسمسطا والمصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب توك توك بطريق سمسطا بني سويف الزراعي، ونتج عن الحادث مصرع الطفلة ريتاج محمود 3 سنوات وتم نقل جثتها إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب الحادث السرعة للتوك توك اثناء دخوله على احد المطبات بالطريق.

ووقع الحادث الثاني عندما تلقى مدير الأمن إخطارًا من اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى بانقلاب توك توك بطريق اهناسيا- العواونه امام الكهرباء نتيجة السرعة، ما أدى إلى اصابة محمد على عطوة 63 سنة مصاب بكسر بالزراعين واوعاد رجب عبده 50 سنة مصاب بجروح وكدمات وأحمد محمد على «٣ سنوات» ومصاب بجروح وكدمات وبسملة محمد على 4 سنة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد جابر محمد 30 سنة مصاب بكسر بالعمود الفقري وجمعيهم من قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية