مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

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لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 آخرون في انقلاب مركبتي توك توك في طريقين مختلفين ببني سويف، وتم نقل الطفلة المتوفية إلى مشرحة المستشفى المركزي بسمسطا والمصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب توك توك بطريق سمسطا بني سويف الزراعي، ونتج عن الحادث مصرع الطفلة ريتاج محمود 3 سنوات وتم نقل جثتها إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب الحادث السرعة للتوك توك اثناء دخوله على احد المطبات بالطريق.

ووقع الحادث الثاني عندما تلقى مدير الأمن إخطارًا من اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى بانقلاب توك توك بطريق اهناسيا- العواونه امام شبكة الكهرباء نتيجة السرعة، ما أدى إلى اصابة محمد على عطوة 63 سنة مصاب بكسر بالزراعين واوعاد رجب عبده 50 سنة مصاب بجروح وكدمات وأحمد محمد على «٣ سنوات» ومصاب بجروح وكدمات وبسملة محمد على 4 سنة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد جابر محمد 30 سنة مصاب بكسر بالعمود الفقري وجمعيهم من قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا، وتحرر محضر بالواقعة.